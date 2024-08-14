Генич назвал своего любимого футболиста в РПЛ

Известный футбольный комментатор Константин Генич назвал своего любимого футболиста в Российской Премьер-Лиге. Он выделил Ивана Облякова из ПФК ЦСКА. По мнению Генича, в плане футбольный качеств Обляков не уступает новичку «Зенита» Максиму Глушенкову, которого эксперты называют лучшим игроком стартовых матчей РПЛ сезона-2024/2025.

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«Ваня Обляков — мой любимый игрок в Российской Премьер-Лиге. Я считаю, что Обляков обладает большим набором качеств, не уступающих Максиму Глушенкову, но сейчас Глушенкову прёт», — приводит слова Константина Генича интернет-портал «РБ Спорт».

В сезоне-2024/2025 Обляков уже сыграл за ЦСКА четыре матча в Российской Премьер-Лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету Глушенкова семь голов и один ассист в четырёх матчах чемпионата за «Зенит».