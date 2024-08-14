Анчелотти: я испортил себе отпуск, думая о конкуренции в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, как он планирует размещать большое количество мастеровитых игроков атаки на поле в предстоящем сезоне.

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«(Тяжело вздыхает) Это большая проблема. Я провёл всё лето в мыслях о том, кто будет играть, а кто — нет. Это испортило мой отпуск. Но я думаю, что [в конечном итоге] определиться будет легко, поскольку они хорошие футболисты. В конце концов, они будут играть и помогать команде», — приводит слова Анчелотти beIN Sports.

Сегодня, 14 августа, мадридский клуб встретится с итальянской «Аталантой» в матче Суперкубка УЕФА. Игра пройдёт на стадионе «Народовы» в Варшаве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сандро Шерер. Матч начнётся в 22:00 мск.