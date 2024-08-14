Инсаурральде: «Спартак» поспешил с увольнением Эмери

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде считает, что руководство красно-белых поторопилось с увольнением испанского тренера Унаи Эмери.

— Почему Унаи не добился успеха в России?

— Я думаю, клуб поторопился с увольнением Эмери. Четыре-пять месяцев — слишком маленький срок для тренера, чтобы создать сильную команду. Унаи — человек с крутой спортивной траекторией и впечатляющим послужным списком. Один из самых классных специалистов в моей карьере. Наверное, в «Спартаке» от него ждали большего. Но мне кажется, ему нужно было дать больше времени. «Спартаку» ещё не хватало функциональности как команде. В клубе было собрано множество иностранцев, и они точно так же нуждались в адаптации, как и тренер. Уверен, если бы Эмери дали год-полтора, мы бы увидели совсем другой «Спартак».

— Способный бороться за золото?

— Да, безусловно. С Унаи мы точно боролись бы за титул в России. Временами мы уже показывали хороший футбол — против «Бенфики», против «Барселоны» в гостях, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.