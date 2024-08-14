В РФС опровергли отказ итальянского арбитра от работы в ЭСК

Даниэле Орсато не отказался от предложения ЭСК, утверждают в РФС.

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«Орсато не отказывался от работы в ЭСК: итальянец подписал контракт с РФС еще на прошлой неделе. С его стороны не было инициативы расторгнуть соглашение», – приводит комментарий РФС инсайдер Иван Карпов.

По утверждению Карпова, информация La Gazzetta dello Sport о том, что экс-арбитр сначала согласился войти в состав ЭСК, а спустя пару часов передумал, является неверной.

Отмечается, что работа в комиссии подразумевает частичную занятость, рефери разрешено работать одновременно в нескольких местах. Однако Орсато могло поступить предложение, не позволяющее совмещать посты.

На данный момент ни один эксперт, в том числе и Орсато, не изъявлял желания выйти из состава ЭСК и прекратить сотрудничество с РФС.