В РФС опровергли отказ итальянского арбитра от работы в ЭСК

В РФС опровергли отказ Орсато от работы в ЭСК: «Не было инициативы расторгнуть соглашение»
Даниэле Орсато не отказался от предложения ЭСК, утверждают в РФС.
«Орсато не отказывался от работы в ЭСК: итальянец подписал контракт с РФС еще на прошлой неделе. С его стороны не было инициативы расторгнуть соглашение», – приводит комментарий РФС инсайдер Иван Карпов.
По утверждению Карпова, информация La Gazzetta dello Sport о том, что экс-арбитр сначала согласился войти в состав ЭСК, а спустя пару часов передумал, является неверной.
Отмечается, что работа в комиссии подразумевает частичную занятость, рефери разрешено работать одновременно в нескольких местах. Однако Орсато могло поступить предложение, не позволяющее совмещать посты.
На данный момент ни один эксперт, в том числе и Орсато, не изъявлял желания выйти из состава ЭСК и прекратить сотрудничество с РФС.
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В РФС опровергли отказ Орсато от работы в ЭСК: «Не было инициативы расторгнуть соглашение»