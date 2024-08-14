Инсаурральде сообщил, когда планирует завершить карьеру

Бывший защитник московского «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде рассказал, когда планирует завершить профессиональную игровую карьеру. Сейчас аргентинцу 39 лет, он выступает у себя на родине за клуб «Сармьенто».

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— Это твой последний год в футболе?

— Скорее всего. Мы изначально договорились с клубом, что я играю до декабря 2024 года. А там посмотрим, как я себя буду чувствовать. В последнее время я планирую будущее на год или даже полгода, дальше не заглядываю. В декабре решу, задержаться ещё ненадолго в игре или поставить финальную точку в карьере, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Олегу Лысенко.

Напомним, Инсаурральде принадлежал «Спартаку» с 2012 по 2015 год, после чего покинул клуб на правах свободного агента.