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У Камавинга растяжение связок колена после травмы на тренировке. Хавбек «Реала» может пропустить 6-7 недель

Эдуардо Камавинга выбыл на длительный срок из-за травмы.

Полузащитник «Реала» выбыл на длительный срок из-за травмы
© Sports.ru

Полузащитник «Реала» получил повреждение во время вчерашней тренировки перед матчем с «Аталантой» за Суперкубок Европы. Француз хромал, покидая поле.

По результатам медицинских тестов у Камавинга диагностировано растяжение внутренней коллатеральной связки левого колена.

Как отмечает журналистка Аранча Родригес, сроки восстановления при таком повреждении составляют, как правило, около 6-7 недель.

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