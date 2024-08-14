«Сломали потолок! Всю раздевалку в Уфе разбомбили!» — вратарь Сысуев рассказал, как «Оренбург» отметил выход в РПЛ
Вратарь «Оренбурга» Николай Сысуев в эфире программы «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал, как команда отметила выход в МИР РПЛ по итогам сезона‑2021/22.
«Оренбург» в сезоне‑2021/22 занял третье место в Первой лиге. Команда вышла в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).
— Было очень радостно в Уфе. Непередаваемые эмоции!
— Кто в раздевалке был самым веселым?
— Тимур Аюпов, наверное.
— Что он делал?
— Танцевал на столе. Сломали потолок! Всю раздевалку разбомбили!
— Потом извинялись перед «Уфой»?
— Да, конечно!
— Какое‑то празднество было в «Оренбурге»?
— Это была последняя игра, поэтому после Уфы все поехали домой. Мы остались с ребятами в Уфе. Посидели в ресторане и утром разъехались по домам, — рассказал Сысуев в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Сысуеву 25 лет. Он выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне в 4 матчах вратарь пропустил 7 голов. В двух встречах он сохранил ворота в неприкосновенности.
Во вторник спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «Матч ТВ», что Сысуев выбыл на срок от трех до четырех недель из‑за микронадрыва мышцы.
«Сломали потолок! Всю раздевалку в Уфе разбомбили!» — вратарь Сысуев рассказал, как «Оренбург» отметил выход в РПЛ
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