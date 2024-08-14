Вратарь Сысуев рассказал, как «Оренбург» отметил выход в РПЛ

Вратарь «Оренбурга» Николай Сысуев в эфире программы «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал, как команда отметила выход в МИР РПЛ по итогам сезона‑2021/22.

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«Оренбург» в сезоне‑2021/22 занял третье место в Первой лиге. Команда вышла в РПЛ, обыграв в стыковых матчах «Уфу» (2:2, 2:1).

— Было очень радостно в Уфе. Непередаваемые эмоции!

— Кто в раздевалке был самым веселым?

— Тимур Аюпов, наверное.

— Что он делал?

— Танцевал на столе. Сломали потолок! Всю раздевалку разбомбили!

— Потом извинялись перед «Уфой»?

— Да, конечно!

— Какое‑то празднество было в «Оренбурге»?

— Это была последняя игра, поэтому после Уфы все поехали домой. Мы остались с ребятами в Уфе. Посидели в ресторане и утром разъехались по домам, — рассказал Сысуев в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Сысуеву 25 лет. Он выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне в 4 матчах вратарь пропустил 7 голов. В двух встречах он сохранил ворота в неприкосновенности.

Во вторник спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал «Матч ТВ», что Сысуев выбыл на срок от трех до четырех недель из‑за микронадрыва мышцы.