Зарема раскритиковала трансферную политику «Спартака»

Супруга бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику клуба. Ее слова приводит Metaratings. "Тренеры зарабатывают в открытую на трансферах, руководству всё нравится. Болельщикам тоже. Но если все пойдет плохо, то снова будет виноват лишь какой-нибудь футболист. Фамилию можно подставить любую", - заявила Зарема. Московский "Спартак" не смог обыграть грозненский "Ахмат" в матче четвертого тура РПЛ. Встреча, которая состоялась на стадионе "Лукойл Арена" в Москве, завершилась со счетом 0:0. Москвичи доминировали большую часть матча, но так и не смогли распечатать ворота команды из Грозного. "Спартак" идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, "Ахмат" расположился на 14-м месте. В следующем туре РПЛ красно-белые сыграет на выезде против воронежского "Факела". Игра состоится 18 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. "Ахмат" сыграет дома против махачкалинского "Динамо" 19 августа, матч начнется в 20:00 по московскому времени.