Журналист L’Equipe: Головин — один из лучших в Лиге 1

Журналист авторитетного французского издания L’Equipe Антуан Момон высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине. По его мнению, Головин — один из лучших футболистов чемпионата Франции и он заслужил носить капитанскую повязку монегасков.

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«Головин заслужил капитанскую повязку в «Монако». Он лучший игрок в команде и, наверное, один из лучших в Лиге 1. Не знаю, является ли он лидером раздевалки, но, возможно, он стал говорить там больше, чем в предыдущие сезоны. Успехи на поле позволяют чувствовать себя бо́льшим лидером, подсказывать другим. Возможно, это и помогло стать ему капитаном», — сказал Момон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Новый сезон чемпионата Франции стартует завтра, 16 августа.