«Зенит» в сентябре сыграет с «Кайратом» Александра Кержакова

«Зенит» проведет товарищескую встречу с казахстанским «Кайратом», которым руководит российский тренер Александр Кержаков. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Матч пройдет 8 сентября на «Газпром Арене». Игра приурочена к 70-летнему юбилею «Кайрата». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Между питерским и казахстанским клубом действует двустороннее соглашение о сотрудничестве. В первую очередь оно касается детско-юношеского и детского футбола.

«Зенит» и «Кайрат» трижды встречались в товарищеских матчах. Два раза питерский клуб одержал победу. Один раз команды разошлись ничьей.

«Зенит» в сезоне 2024/25 идет первым в РПЛ, набрав 12 очков. На счету команды четыре победы в четырех матчах турнира.

41-летний Кержаков возглавил «Кайрат» 29 мая 2024 года. На этой должности российский тренер сменил казахстанского специалиста Кирилла Кекера. В чемпионате Казахстана «Кайрат» в «Кайрат» идет на втором месте после 15 туров. Команда набрала 29 очков.