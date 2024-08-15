Наир Тикнизян высказался о реакции болельщиков на свою результативность.

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Яна Ромашкина, жена футболиста, ранее рассказала:

«Раньше Наир меня в 3:30 отвозил на работу, а сейчас встает и укачивает сына. Потрясающий отец. Видит, какая я уставшая, и говорит: «Посиди, отдохни».

– Болельщики волнуются: высыпаешься? Не у всех молодых отцов это получается.

– Конечно, я высыпаюсь.

Когда есть какая‑то черная полоса, все начинают придираться к мелочам. А когда белая – все все воспринимают как должное.

Когда я регулярно забивал, отдавал, я жену действительно провожал на работу ночью, и никого это не смущало.

Как только результативность снизилась, все мне те слова начали припоминать, – сказал полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян.