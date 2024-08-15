В клубе РПЛ прокомментировали возможный трансфер Дзюбы

Главный тренер клуба Российской пресьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный трансфер нападающего Артема Дзюбы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«Мне сказали, что что-то написали про Дзюбу. Я ничего такого не слышал», — заявил тренер.

Осинькин предложил обратиться к комментатору Константину Геничу, который распространил эту информацию.

15 августа Генич рассказал, что Дзюба близок к переходу в клуб из Самары. Подробностей сделки он не озвучил.

Последним клубом Дзюбы был московский «Локомотив», который форвард покинул в конце мая. Он представлял команду с февраля 2023-го, а в данный момент является свободным агентом.