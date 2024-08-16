Сафонов включен в заявку «ПСЖ» на стартовый матч чемпионата Франции

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку команды на матч первого тура чемпионата Франции против «Гавра».

Игра состоится 16 августа, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Помимо Сафонова, из вратарей в состав попали Джанлуиджи Доннарумма и Арнау Тенас.

7 августа Сафонов дебютировал за команду в товарищеском матче против австрийского «Штурма», встреча завершилась со счетом 2:2.

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Сафонов сумел выехать, когда ему временно сняли запрет на выезд после того, как он погасил часть задолженности в размере 22 тысяч рублей. Позднее запрет вновь был введен, однако к тому моменту голкипер уже покинул Россию.