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Левников рассудит матч ЦСКА и «Локомотива» в 5-м туре Мир РПЛ. Иванов обслужит встречу «Спартака» и «Факела»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 5-го тура Мир р оссийской Премьер-лиги.

Объявлены судейские назначения на матчи 5-го тура РПЛ
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17 августа (суббота)

«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Руслан Шекемов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Денис Петров; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Юрий Баскаков.

18 августа (воскресенье)

«Химки» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

ЦСКА«Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Факел»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунев, Андрей Образко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Артем Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Артем Любимов; инспектор – Сергей Мартынов.

19 августа (понедельник)

«Акрон»«Рубин»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Артем Перов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Арам Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Александр Колобаев.

Футбол
Иван Абросимов
Вера Опейкина
Сергей Цыганок
Иван Сараев
Артем Перов
Роман Сафьян
Евгений Буланов
Павел Кукуян
Ян Бобровский
Иван Сиденков
Павел Шадыханов
Василий Казарцев
Александр Колобаев
Алексей Стипиди
Андрей Веретешкин
Сергей Французов
Александр Гвардис
Артур Федоров
Максим Ковалев
Эдуард Малый
Константин Шаламберидзе
Дмитрий Мосякин
Денис Березнов
Юрий Карпов
Владимир Москалев
Владислав Безбородов
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Артем Чистяков
Юрий Баскаков
Евгений Турбин
Виталий Мешков
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Алексей Ширяев
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Алексей Лунев
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