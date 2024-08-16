Объявлены судейские назначения на матчи 5-го тура РПЛ

Левников рассудит матч ЦСКА и «Локомотива» в 5-м туре Мир РПЛ. Иванов обслужит встречу «Спартака» и «Факела»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 5-го тура Мир р оссийской Премьер-лиги.
17 августа (суббота)
«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Руслан Шекемов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.
«Ростов» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Денис Петров; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Юрий Баскаков.
18 августа (воскресенье)
«Химки» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.
ЦСКА – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – «Факел»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунев, Андрей Образко; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Артем Чистяков, помощники судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Артем Любимов; инспектор – Сергей Мартынов.
19 августа (понедельник)
«Акрон» – «Рубин»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Артем Перов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Евгений Турбин; инспектор – Александр Гвардис.
«Динамо» Махачкала – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Арам Петросян, Денис Березнов; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Александр Колобаев.
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Левников рассудит матч ЦСКА и «Локомотива» в 5-м туре Мир РПЛ. Иванов обслужит встречу «Спартака» и «Факела»