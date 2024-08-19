Экс-нападающий «Ахмата» сообщил, что нашел себе новый клуб

Бывший нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что нашёл себе новый клуб, название которого станет известно в ближайшее время.

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«Я уже две недели тренируюсь со своей новой командой, у меня всё отлично. На этой неделе стартует наш чемпионат, и все узнают имя клуба. Какой клуб? Нет, извините. Как я уже сказал, на этой неделе всё узнаете», — приводит слова Конате Metaratings.

31 мая «Ахмат» объявил об уходе Мохамеда Конате на правах свободного агента. Буркиниец в составе «Ахмата» принял участие в 90 официальных матчах за это время.

В минувшем сезоне чемпионата России Мохамед Конате провёл 28 матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу. Форвард из Буркина-Фасо является лучшим бомбардиром грозненской команды за всю историю выступлений в РПЛ.