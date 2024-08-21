Альваро Мората получил травму, игрок провёл за «Милан» только один матч

Нападающий «Милана» Альваро Мората получил мышечное повреждение. Об этом сообщает AS.

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По информации источника, Мората почувствовал дискомфорт перед началом матча 1-го тура Серии А с «Торино» (2:2), однако игрок вышел на поле на 60-й минуте и забил гол. После игры было проведено медобследование, по итогам которого было установлено, что Мората будет недоступен минимум три недели. Футболист пройдёт дополнительное обследование.

Напомним, 31-летний Альваро Мората в июле стал игроком итальянского «Милана». Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года с возможностью продления на ещё один год. Нападающий будет выступать под седьмым номером.

За свою карьеру Мората играл за мадридский «Реал», «Ювентус», «Челси» и «Атлетико», проведя 506 матчей и забив 172 гола. На его счету два титула Лиги чемпионов УЕФА, два Кубка Ла Лиги, титулы чемпионов Италии и Испании, а также победа на недавнем чемпионате Европы и Лиге наций УЕФА сезона-2022/2023.