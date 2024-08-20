ФНС заблокировала счета российской компании Квинси Промеса

Telegram-канал SHOT сообщает, что налоговики заблокировали счета российской компании футболиста Квинси Промеса. По данным канала, у компании накопились штрафы и приставы возбудили исполнительное производство.

Речь идет о фирме, занимавшейся продажей посуды. Как сообщает SHOT, Промес был в этой компании одним из совладельцев.

Telegram-канал отмечает, что Промес все еще находится в ОАЭ. Срок действия контракта Промеса с московским «Спартаком» истек 30 июня. Представители клуба заявили, что футболист по «личным причинам» не может вернуться в Россию после зимних сборов в ОАЭ.

Весной СМИ сообщили о задержании Промеса в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. В 2023 году нидерландский суд заочно приговорил футболиста к 1,5 года лишения свободы по делу о ножевом ранении, нанесенном его двоюродному брату на вечеринке. В феврале 2024 года в Нидерландах Промесу вынесли еще один заочный приговор - шесть лет тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков.

Адвокаты футболиста подчеркивали, что Промес всегда отрицал свою причастность к фактам, изложенным судом. В мае футболист был отпущен из-под стражи в ОАЭ, он ожидает вердикта местного суда об экстрадиции.