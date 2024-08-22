Объявлены комментаторы матча между «Зенитом» и «Спартаком»

Комментаторы Георгий Черданцев и Павел Богданов будут работать на матче шестого тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», сообщается в Telegram‑канале МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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Встреча пройдет в субботу на «Газпром Арене» и начнется в 17:30 (мск). Прямую трансляцию игры с 16:30 смотрите на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

На остальных матчах тура будут работать следующие комментаторы:

23 августа

«Рубин» — «Динамо» (Махачкала) — Роман Титов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало эфира в 19:50 мск);

24 августа

ЦСКА — «Акрон» — Роман Трушечкин, Сергей Дурасов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало эфира в 14:50);

«Факел» — «Оренбург» — Александр Неценко, Владислав Будлянский (МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало эфира в 17:20);

«Ахмат» — «Химки» — Артем Шмельков, Адам Ахмадов (МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало эфира в 19:50);

25 августа

«Крылья Советов» — «ПАРИ НН» — Роман Нагучев, Петр Коптев (МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало эфира в 14:50);

«Динамо» (Москва) — «Краснодар» — Константин Генич, Александр Аксенов («Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало эфира в 17:00);

«Локомотив» — «Ростов» — Михаил Моссаковский, Дмитрий Жичкин (МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало эфира в 19:50).