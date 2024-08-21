«СКА‑Хабаровск» уволил главного тренера Воецкого

Футбольный клуб «СКА‑Хабаровск» завершил сотрудничество с главным тренером Дмитрием Воецким, сообщил в Telegram‑канале председатель попечительского совета клуба Керим Сунгуров.

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Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Поддубский.

— Благодарим Дмитрия Юрьевича за то, что согласился принять команду в непростой период. Он принял непосредственное участие в комплектовании состава и его подготовке. К сожалению, результаты сезона не радуют ни болельщиков, ни руководителей: за шесть туров команда лишь раз одержала победу. Первоочередными задачами сейчас мы видим «перезапуск» команды и долгожданный подъем из подвала турнирной таблицы. Желаю команде и тренерскому составу успехов и новых побед! — написал Сунгуров.

Воецкий работал в должности главного тренера «СКА‑Хабаровск» с июня 2024 года. Под его руководством клуб сыграл шесть матчей в МЕЛБЕТ‑Первой лиге, потерпев четыре поражения. Команда занимает предпоследнее 17‑е место в таблице.