Личка назвал опасных игроков «Краснодара»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о «Краснодаре», с которым бело-голубые встретятся в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 25 августа. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 17:30 мск.

© Чемпионат.com

— Кто из «Краснодара» представляет опасность для «Динамо»?

— Краснодар — очень сильная команда, которая будет мешать другим находиться на вершине турнирной таблицы. У них есть хорошие игроки из Латинской Америки. Сейчас они купили хорошего центрального защитника, есть Оласа, про Кордобу и говорить нечего — лучший нападающий в РПЛ вместе с Тюкавиным и Кассьеррой. Нас ждёт очень сложная игра с командой, которая приедет за победой. Не думаю, что они будут защищать ничью, только три очка, — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.