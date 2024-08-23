«Зенит» и «Краснодар» ждут самые жесткие матчи в сезоне. Интриги 6-го тура РПЛ

Вот это выходные! «Спартак» поедет в Петербург, «Динамо» сыграет с соперником, который лишил их золота.

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6-й тур стартует сегодня, 23 августа, матчем в Казани. Но самое интересное календарь припас на выходные. Там и суперматч «Зенита» со «Спартаком», и серьёзное испытание для «Локо», в гости к которому приедет мощный «Ростов». А ещё – игра серебряных и бронзовых призёров прошлого сезона. Так что запасаемся всем, чем только можно, и готовимся к зрелищу.

В прошлом туре эти команды наконец-то набрали по три очка. Для махачкалинцев победа над «Ахматом» в принципе стала первой в истории в РПЛ. И в этот раз обошлось даже без претензий к судьям, которых до этого было достаточно. «Рубин» же обыграл другого дебютанта – «Акрон». Причём забил два, уступая в счёте. С характером у обеих команд всё в порядке. Так что в Казани наверняка будет бой, хоть и не стоит ожидать яркого и открытого футбола.

ЦСКА затормозил – два поражения подряд в РПЛ явно не входили в планы Николича. Причём нельзя сказать, что такой результат – по игре. В Краснодаре команда играла от обороны и вполне могла зацепить ничью, если бы не гол в концовке. А с «Локо», наоборот, стремилась в атаку. Должны были забивать, но вместо этого снова пропустили на последних минутах. У «Акрона» тоже не старт мечты – три поражения в пяти матчах. И ни одного очка с московскими клубами – сначала уступили «Локо», а потом «Динамо». Может, пора изменить тенденцию?

Дмитрий Пятибратов пообещал, что на «Оренбург» выйдёт «другая команда». Такое заявление он сделал после трёх мячей от «Спартака». Новому тренеру пока и правда тяжело – ведь начал он с двух поражений. Но следующий матч «Факел» проведёт дома и, скорее всего, со зрителями, а это дополнительный заряд, чтобы выйти из кризиса. Воронежцам к подобному не привыкать. «Оренбург» же после победы над «Спартаком» в 1-м туре слегка забуксовал: команда много забивает, однако чередует ничьи с поражениями. А с «Факелом» показать свой агрессивный и атакующий футбол будет ещё сложнее.

Классика российского футбола. «Зенит» готовится к «Спартаку» в ослабленном травмами составе. Точно не сыграет Глушенков. Под большим вопросом участие Вендела и Педро. По сути, минус три игрока основного состава. Но Семаку не впервой справляться с трудностями. Тем более глубина скамейки позволяет заменить травмированных. «Спартак» же едет в Петербург с позитивным настроем и классными результатами: в последних двух матчах красно-белые закинули шесть мячей в ворота соперников. А связка Барко – Угальде становится одной из самых интересных в РПЛ.

Грозненцы провалили начало сезона. Только у них и у «Факела» пока ни одной победы в РПЛ. И поговаривают, что Магомед Адиев, если не исправит результаты, может быть отправлен в отставку. Теперь к ним едут «Химки» – приятная неожиданность старта сезона. Да, можно сказать, что под Артигу действительно собрали классный состав, но и тренерский стиль тоже просматривается. На прошлой неделе они отобрали очки у «Зенита», так что с «Ахматом» точно не выглядят аутсайдерами.

У самарцев тоже проблемы. Да, сохранился прежний атакующий крен, но никак не получается добиваться результата. Осинькин списывает это на кадровые проблемы, хотя если тренер не нормализует ситуацию, то это сделает кто-то другой. Уже сообщалось, что команду может возглавить Юран, правда, руководители всё опровергают. Нижний после двух неудач на старте пришёл в себя, хоть в последнем туре и не спас даже ничью в Краснодаре. А ведь команда Илича вела в счёте. Тренера поддерживает руководство, но в случае новой неудачной серии разговоры об отставке пойдут вновь.

Спустя несколько месяцев эти команды вновь сыграют в РПЛ. В мае «Краснодар» не позволил динамовцам стать чемпионами, так что теперь у команды Марцела Лички дополнительная мотивация взять реванш. Тем более сейчас она остаётся главным преследователем «Зенита» и потеряла очки только в игре с петербуржцами. Команда Мурада Мусаева, в свою очередь, ещё ни разу не проиграла в сезоне. При этом — только две победы. А цели прежние – борьба за чемпионство. И для этого просто необходимо набирать очки в матчах с прямыми конкурентами.

У «Локо» всего одно поражение в сезоне, пусть и не совсем заслуженное – в игре с «Динамо» они точно выглядели не хуже, но в ворота Лантратова залетело всё. Потом – серия из трёх побед, в том числе над мощным ЦСКА. У «Ростова» же всё не так стабильно с результатами, зато круто с характером. В последнем матче с «Оренбургом» ростовчане уступали 0:2, а потом совершили крутой камбэк. В любом случае для «Локо» такой соперник — серьёзное испытание. Зато он поможет ответить на вопрос, действительно ли команда претендует на топ-3 в этом сезоне.