Экс-футболист назвал будущего лидера «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов считает, что следующим лидером команды вполне может стать 20-летний полузащитник Даниил Зорин. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все отмечают, что Даня добился прогресса. У него есть все качества, чтобы стать лидером команды. Я не очень люблю хвалить молодых футболистов., но Даня это заслуживает на 100%. Он прекрасно все знает. Я ему говорю, чтобы он не расслаблял булки, — заявил Баженов.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав в пяти турах 13 очков. «Спартак» идет на четвертом месте, отставая на три балла. Очная встреча этих команд состоится в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

В пятом туре «Спартак» дома разгромил «Факел» 3:0, а «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Химками» 1:1. В этом матче получил травму атакующий полузащитник сине-бело-голубых Максим Глушенков — мяч попал ему в руку, позже у игрока диагностировали перелом. Он перенес операцию и выбыл на неопределенный срок, матч со «Спартаком» он пропустит. Кроме того, также из-за повреждения не сыграет с москвичами бразильский полузащитник «Зенита» Вендел.