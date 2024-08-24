«Зенит» в меньшинстве сыграл вничью со «Спартаком»

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче шестого тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

Встреча состоялась в Санкт‑Петербурге и завершилась со счетом 0:0. «Сине‑бело‑голубые» большую часть второго тайма провели в меньшинстве, на 62‑й минуте вторую желтую карточку получил сербский защитник Страхиня Эракович.

«Зенит» с 14 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (11) идет на четвертом месте.

В следующем туре «Спартак» примет казанский «Рубин», а «Зенит» отправится к нижегородскому «ПАРИ НН». Обе встречи состоятся 31 августа.