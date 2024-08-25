Бывший тренер «Штутгарта» и «Байера» Кристоф Даум ушел из жизни в возрасте 70 лет

Бывший главный тренер «Штутгарта», «Байера», «Кёльна», «Фенербахче», сборной Румынии Кристоф Даум ушёл из жизни в возрасте 70 лет. Об этом информирует официальный сайт Бундеслиги.

«Наши мысли с его семьёй и друзьями», — написано на сайте Бундеслиги.

Даум занимал должность главного тренера «Кёльна» с 1986 по 1990 год, а также с 2006 по 2009 год. С 1990 по 1993 год немецкий специалист возглавлял «Штутгарт». С 1996 по 2000 год Даум занимал пост главного тренера «Байера». Под его руководством «фармацевты» провели 184 матча во всех турнирах, в которых 91 раз одержали победу, 52 раза сыграли вничью и 41 раз потерпели поражение.

Последним местом работы Даума стала сборная Румынии, которую он возглавлял с 2016 по 2017 год. За это время румынская национальная команда провела 10 матчей.