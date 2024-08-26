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Трансферы недели в РПЛ, 19-25 августа 2024: Изидор в Сандерленде, Ороз в Крыльях Советов, новички Динамо Мх

А ещё солидное укрепление махачкалинских динамовцев.

Трансферы недели в РПЛ
© Чемпионат.com

Прошедшая неделя не стала событийной для клубов РПЛ на трансферном рынке. Новый нападающий «Зенита», судьба Александра Соболева, перейдёт ли Керем Актюркоглу в «Спартак», покинут ли «Краснодар» Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, расстанется ли ЦСКА с Келлвеном — здесь пока только слухи. Однако есть и уже состоявшиеся переходы. Как раз о них и рассказываем.

Вильсон Изидор: «Зенит» → «Сандерленд» (аренда за € 750 тыс.)

Представитель Чемпионшипа при анонсе трансфера Изидора использовал кадры из фильма «Изгой», обыграв созвучие его имени с волейбольным мячом бренда Wilson. Иронично, учитывая уровень игры нападающего в «Зените». За 11 месяцев француз так и не стал своим в Петербурге, но из-за обязательной опции выкупа за него всё равно пришлось отдать «Локомотиву» € 4 млн. Четыре гола в 29 матчах, пусть даже почти всегда Вильсону приходилось выходить на замену, — статистика не самая солидная. Теперь у него появился шанс реанимировать карьеру – в Англии. Если получится, «Сандерленд» может его забрать насовсем.

«Я так счастлив быть здесь и подписать контракт с «Сандерлендом». Это удивительный клуб с огромной базой болельщиков. Когда такая команда хочет тебя видеть, это потрясающе. Я не колебался перед принятием решения. Всегда знал, что «Сандерленд» — большой клуб, поэтому мне не терпится начать играть здесь и увидеть заполненный «Стэдиум оф Лайт». Надеюсь, смогу заставить болельщиков скандировать моё имя», — не скрывал радости нападающий.

Гамид Агаларов: «Ахмат» → «Динамо» Мх (€ 500 тыс.)

В сезоне-2021/2022 Агаларов настолько мощно раскрылся в скромной «Уфе», что настрелял 19 голов и стал лучшим бомбардиром РПЛ. Казалось, трансфер в топ-клуб — дело времени. Но Гамид перебрался в «Ахмат» и не заискрил даже там — всего 9+3 в 56 матчах. Теперь появился отличный шанс снова заявить о себе, ведь нападающего забрало «Динамо» из родной Махачкалы. Бело-голубым покупка обошлась в € 500 тыс., хотя грозненцы два года назад раскошелились на € 4 млн. И тогда данный ценник даже казался заниженным.

Ожиданий у динамовского руководства — хоть отбавляй. «Мы довольны, давно вели этот трансфер. Хорошо, что Агаларов вернулся в родной город. Надеемся, он выйдет на прежний уровень. Способен ли Гамид вновь стать лучшим бомбардиром РПЛ? Почему нет? До этого он тоже не так много забивал, всякое бывает», — сказал гендиректор клуба Шамиль Газизов «РБ Спорт».

Никита Гойло: «Зенит»«Динамо» Мх (аренда)

Агаларов — не единственное усиление Махачкалы. Гойло явно был лишним в зенитовской вратарской бригаде: Евгений Латышонок и Денис Адамов не дают играть даже легендарному Михаилу Кержакову, который до сих пор в порядке. Что уж говорить про Никиту. В прошлом сезоне он отыграл 10 матчей за «Сочи», а затем после зимнего отпуска его убрали из-за, как гласила официальная формулировка, затянувшегося восстановления.

В 2024 году на поле Гойло ещё не появлялся. Теперь — самое время. Правда, одним из открытий сезона становится Давид Волк — едва ли от него уплывёт статус первого номера. Но сезон длинный, календарь — богатый. Шансы наверняка будут. Тем более практически месяц Никита находился на сборах «Динамо», то есть его как следует оценили и только потом дали контракт.

Эль-Мехди Маухуб: «Раджа Касабланка» → «Динамо» (€ 1,7 млн)

В «Динамо» есть Константин Тюкавин. Но давно нет Фёдора Смолова. Непорядок — подумали в руководстве москвичей и подписали 21-летнего нападающего олимпийской сборной Марокко. Во Франции Маухуб взял бронзу и забил в четвертьфинале американцам с пенальти (4:0). А перед этим в июне его гол на последних минутах принёс команде ничью в матче с Бельгией U21 (2:2). На родине он выступал за три клуба и оформил 20+1 в 73 матчах. В общем, забивать парнишка умеет. Посмотрим, как раскроется его бомбардирский талант в России.

«Вы узнаете его потом, но я гарантирую, что у «Динамо» хороший скаутский отдел. Поверьте мне, Маухуб будет одним из лучших бомбардиров лиги. Не думаю, что при виде его пары с Тюкавиным защитники будут выходить из раздевалки», — амбициозно и дерзко высказался агент Маухуба Анис Эль-Мехди в комментарии «СЭ».

Доминик Ороз: «Витесс» → «Крылья Советов» (бесплатно)

Оборона «Крыльев» в начале сезона — какой-то мрак. За шесть туров команда пропустила 12 раз — хуже результат только у «Акрона» (13). Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Илья Гапонов — «привозят» все. Усиление было необходимо, и нашли его в чемпионате Нидерландов, где до недавних пор выступал Ороз. «Витесс» вылетел, и Доминик оказался свободным агентом. Ненадолго. В сезоне-2023/2024 23-летний центральный защитник поучаствовал в 31 матче и оформил 2+1.

«Мы были заинтересованы в усилении линии обороны. Рады, что Доминик присоединился к нам! Уверены, что его опыт и навыки помогут команде достичь поставленных целей», — слова спортивного директора «Крыльев» Сергея Корниленко.

Кирилл Капленко: «Балтика» → «Химки» (€ 680 тыс.)

25-летний опорник сборной Беларуси не захотел продолжать выступления в Первой лиге. «Химки» учли данное пожелание и, по данным Transfermarkt, заплатили за него € 680 тыс. «Балтика» при этом купила Капленко из «Оренбурга» только в феврале — аж за € 1,6 млн. Такой вот бизнес по-калининградски. Но тут, конечно, всё решил вылет из Премьер-Лиги.

В том сезоне Кириллу хватало практики: 32 матча в РПЛ и Кубке России, два гола и два ассиста. Теперь он составит конкуренцию капитану Хетагу Хосонову (хотя его место в основе не обсуждается) и Самину Абдуллахи.

Футбол
Эдуард Сперцян
Константин Тюкавин
Джон Кордоба
Кирилл Капленко
Гамид Агаларов
Никита Гойло
Денис Адамов
Евгений Латышонок
Роман Евгеньев
Илья Гапонов
Александр Солдатенков
Шамиль Газизов
Федор Смолов
Хетаг Хосонов
Михаил Кержаков
Сергей Корниленко
Крылья Советов
Локомотив
ЦСКА
Динамо
Акрон
Зенит
Спартак