Капитан «Ростова» раскритиковал судейство после матча с «Локомотивом»

Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов дал понять, что он недоволен уровнем работы судейского корпуса в Российской Премьер-Лиге.

«Какой смысл рассуждать и комментировать, если одни и те же эпизоды трактуются по-разному? Пенальти в прошлой игре, с «Оренбургом», на Ланговиче был назначен — чем это отличается от эпизода с Осипенко? Должна, на мой взгляд, быть одна линия и трактовка, когда за одни и те же нарушения одинаковые решения», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, матч 6-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Локомотивом» состоялся 25 августа. Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Владимир Москалёв. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:2. На 10-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Через три минуты забил полузащитник «Ростова» Роналдо. На 37-й минуте защитник «Локомотива» Илья Самошников вывел свою команду. Ему ассистировал Алексей Батраков. На 46-й минуте увеличил преимущество «Локомотива» защитник Наир Тикнизян с передачи нападающего Дмитрия Воробьёва. На 90+6-й минуте Роналдо оформил дубль. «Локомотив» после этой победы набрал 15 очков. Подопечные Михаила Галактионова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с восемью очками располагается на восьмой строчке.