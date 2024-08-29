«Извинись, скажи, что был неправ». В руководстве «Динамо» обратились к Карасеву

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин призвал арбитра Сергея Карасёва извиниться за неназначенный пенальти в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, судья не поставил одиннадцатиметровый в ворота «Краснодара» после падения игрока «Динамо» Диего Лаксальта. В итоге встреча завершилась победой южного клуба со счётом 1:0.

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