«Ливерпуль» и «Ювентус» взяли звезд. Топ-трансферы за полторы недели

А ещё крутейшая сделка от «Арсенала» и Лукаку – в «Наполи»!

© Чемпионат.com

Трансферное окно в Европе приближается к завершению. Но клубы продолжают совершать сделки. За прошедшую неделю произошло несколько громких переходов. Всё самое интересное – в нашем еженедельном дайджесте.

Самуэль Омородион: «Атлетико» → «Порту» (€ 15 млн)

Эпопея с уходом Омородиона из «Атлетико» подошла к концу. Сначала Самуэль должен быть уехать в «Челси», но стороны не договорились по личному контракту. И тут подсуетился «Порту», за вменяемые деньги забравший форварда к себе. Сумма трансфера составила € 15 млн + 50% от будущей продажи. Омородион подписал контракт до лета 2029 года. В 2025 году «Порту» сможет выкупить у «Атлетико» 15% прав на игрока за € 5 млн, в 2026-м — ещё 15% за € 5 млн. В контракт Омородиона также включён пункт об отступных – € 100 млн.

Рауль Белланова: «Торино» → «Аталанта» (€ 20 млн)

«Аталанта» проводит мощную закупку летом. Новый футболист в Бергамо – правый защитник Рауль Белланова. 24-летний игрок воспитывался в «Интере», а в 2020-м уже выступал за «Аталанту» на правах аренды. Также на счету Беллановы два матча за сборную Италии. Под руководством Джан Пьеро Гасперини он может вырасти в топ-защитника. Многое зависит от самого Рауля.

Давид Нерес: «Бенфика» → «Наполи» (€ 28 млн)

«Наполи» начинает выполнять хотелки Антонио Конте. За € 28 млн клуб забрал у «Бенфики» правого вингера Давида Нереса. Потенциальное трио в атаке с Хвичей Кварацхелией и Ромелу Лукаку выглядит симпатично. Сможет ли Нерес стать звездой Серии А? Пока что бразилец так и не раскрыл свой потенциал на 100%.

Джордан Тезе: ПСВ → «Монако» (€ 10 млн)

«Монако» продолжает усиление состава. На этот раз у Александра Головина появился новый партнёр из нидерландского ПСВ. Монегаски забрали правого защитника Джордана Тезе. За 24-летнего футболиста «Монако» заплатил € 10 млн. Во Франции Тезе поборется за место в старте с бразильским защитником Вандерсоном.

Жоржиньо Рюттер: «Лидс» → «Брайтон» (€ 46,7 млн)

Рубрика «неожиданные крупные трансферы в АПЛ». Нападающий Жоржиньо Рюттер перебрался из Чемпионшипа в элитный дивизион. «Брайтон» заплатил за французского форварда аж € 46,7 млн! В прошлом сезоне Рюттер провёл за «Лидс» 51 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и оформил 16 ассистов. Универсальный футболист для «Брайтона»: может и отличиться, и отдать голевой пас. Но оправдан ли ценник?

Оливер Скипп: «Тоттенхэм» → «Лестер» (€ 23,5 млн)

Воспитанник «Тоттенхэма» ворвался в основу в сезоне-2018/2019, но так и не стал лидером команды за шесть лет. Теперь лондонцы расстались со Скиппом окончательно. Новый шаг – «Лестер». Не самый плохой вариант для Оливера. А «Тоттенхэм» получил за воспитанника € 23,5 млн.

Витор Роке: «Барселона» → «Бетис» (аренда)

Витор Роке оказался в «Барсе» зимой 2024 года, не зарекомендовал себя при Хави и оказался не нужен Ханс-Дитеру Флику. Однако покупателей на форварда не нашлось. Зато «Бетис» взял Роке в аренду до конца сезона. Хорошая ситуация для Витора: он остался в топ-чемпионате, на глазах у «Барсы» и в хорошем клубе. Есть шанс заработать доверие, а после – и новый шанс в Каталонии.

Клеман Лангле: «Барселона» → «Атлетико» (аренда)

«Барселона» нашла, куда пристроить Клемана Лангле. Последние два сезона француз провёл в арендах в «Тоттенхэме» и «Астон Вилле». Теперь – переезд в «Атлетико». Лангле арендован без права выкупа. Его соглашение с «Барсой» рассчитано до лета 2026 года. Так что у каталонцев скоро не останется головной боли, куда же пристроить ненужного защитника.

Николас Гонсалес: «Фиорентина» → «Ювентус» (аренда с правом выкупа)

Важная сделка для «Ювентуса». Клуб получил в распоряжение топ-вингера, а «Фиорентина» заработает за аренду € 8 млн. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025 и предусматривает опцию обязательного выкупа за € 25 млн при достижении спортивных результатов. Так что наверняка аргентинец останется в Турине. Важно, что Гонсалес классно вписывается в требования Тьяго Мотты.

Серхи Роберто: «Барселона» → «Комо» (свободный агент)

Воспитанник и капитан «Барселоны» покинул клуб спустя 18 лет. В 32 года Роберто впервые в карьере сыграет за другую команду. Серхи отправился на правах свободного агента в «Комо». Тренирует итальянскую команду его экс-партнёр – Сеск Фабрегас. Нет сомнений, что Роберто станет отличным помощником для «Комо» в борьбе за сохранение места в Серии А.

Сепп ван ден Берг: «Ливерпуль» → «Брентфорд» (€ 23,6 млн)

«Ливерпуль» получил солидную сумму за игрока, который провёл за клуб всего четыре матча. Ван ден Берг ездил по арендам, последняя – в «Майнц». Сепп показал за сезон-2023/2024 классную игру. И убедил руководство «Брентфорда» заплатить за него € 23,6 млн. Грамотная трата или потеря денег? Узнаем по ходу сезона.

Пьер Калюлю: «Милан» → «Ювентус» (аренда, € 3,3 млн)

Тьяго Мотта серьёзно обновляет «Ювентус». Новая деталь в механизм – французский защитник Пьер Калюлю. Он не входил в планы Паулу Фонсеки, а вот Мотте понадобился. «Ювентус» арендовал Калюлю у «Милана», но в сделку включена опция выкупа за € 14 млн. Станет ли Пьер основным в Турине или вернётся в Милан?

Жоау Феликс: «Атлетико» → «Челси» (€ 52 млн)

Жоау Феликс наконец-то обрёл дом! В «Атлетико» на португальца давно не рассчитывали, а последние полтора года он провёл в арендах в «Челси» и «Барселоне». Каталонцы решили не выкупать Жоау. А вот «Челси» вернул Феликса в Лондон – уже на постоянной основе. Трансфер стал частью сделки с «Атлетико» по переезду в Мадрид Конора Галлахера. «Челси» заплатил за Феликса солидные € 52 млн. Сможет ли Жоау оправдать вложения? Сомнения есть, но португалец забил уже в первом матче с «Вулверхэмптоном» (6:2).

Хамес Родригес: «Сан-Паулу» → «Райо Вальекано» (свободный агент)

Хамес провёл классный Кубок Америки и вывел Колумбию в финал. А теперь 33-летний полузащитник возвращается в Европу. Последним клубом Родригеса был бразильский «Сан-Паулу», с которым он расторг контракт. И подписал соглашение с испанским «Райо Вальекано». Хамес уже играл за мадридский «Реал», а теперь возвращается в столицу Испании. Готовы к магии колумбийца в Примере?

Георгий Мамардашвили: «Валенсия» → «Ливерпуль» (€ 30 млн)

«Ливерпуль» объявил, что достиг соглашения с «Валенсией» о трансфере 23-летнего вратаря Георгия Мамардашвили. При этом грузин перейдёт в английский клуб перед началом сезона-2025/2026. А пока что продолжит выступления за «Валенсию». Отличный ход от боссов «Ливерпуля»: в нынешнюю кампанию Алисон останется безоговорочным номером один, а на следующий год бразилец уедет в Саудовскую Аравию. Так что англичане сработали на перспективу, получив одного из самых крутых молодых вратарей мира.

Микель Мерино: «Реал Сосьедад» → «Арсенал» (€ 32 млн)

Испанский полузащитник в «Арсенале» с именем Микель. Нет, это не Артета возобновил карьеру. Это Мерино перебрался в Лондон из Сан-Себастьяна. Артета получил дополнительную опцию в центре поля, а «Реал Сосьедад» — € 32 млн + € 5 млн поступят бонусами. Мерино подписал контракт до лета 2028-го с опцией продления на год. А в соцсетях Микель поделился детским фото в форме «Арсенала». С детства за «канониров»! Посмотрим, станет ли Микель отличным помощником для другого Микеля.

Тён Копмейнерс: «Аталанта» →«Ювентус» (€ 54,7 млн)

Большая сделка для «Ювентуса». Туринцы получили топ-полузащитника, а «Аталанта» — солидную сумму (€ 54,7 млн). Копмейнерс саботировал трансфер, из-за чего Джан Пьеро Гасперини отстранил голландца от состава. Теперь у Тёна один путь: доказывать, что сделка произошла не зря. Нужно играть круто и возвращать титул чемпиона Серии А в Турин. Копмейнерс подписал контракт с «Юве» сроком на пять лет.

Федерико Кьеза: «Ювентус» → «Ливерпуль» (€ 13 млн)

Кьеза прилетел в Ливерпуль, прошёл медобследование и подписал контракт с клубом. По информации Фабрицио Романо, «Ливерпуль» и «Ювентус» договорились о сумме трансфера в € 13 млн + различные бонусы. Кьеза подписал с англичанами пятилетний контракт, а его зарплата составит € 5 млн в год. Федерико уже прокомментировал трансфер: «Я очень счастлив, мне не терпится стать новым игроком «Ливерпуля». Я и моя семья действительно очень рады. Но позвольте мне сказать спасибо «Ювентусу» и болельщикам, они всегда относились ко мне по-особенному. Теперь пришло время для «Ливерпуля». Жду с нетерпением!»

Ромелу Лукаку: «Челси» → «Наполи» (€ 30 млн)

Антонио Конте и Ромелу Лукаку – дуэт, способный приносить титулы. Они доказали это по совместной работе в «Интере», выиграв вместе Серию А. Теперь Конте и Лукаку надеются повторить трюк в Неаполе. Антонио долго требовал себе нового нападающего, а Ромелу шёл под номером один в списке. Фабрицио Романо отмечает, что «Челси» и «Наполи» договорились о трансфере за € 30 млн + € 15 млн в качестве дополнительных выплат. А Лукаку подписал с неаполитанцами контракт сроком на три года.

Другие трансферы