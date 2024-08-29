Роналду: вся моя жизнь — это сплошные сложности

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о сложности переезда в Саудовскую Аравию. По словам португальца, для него переход в «Аль-Наср» не стал проблемой, ведь вся его жизнь состоит из таких «сложностей» в виде переездов.

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— Что было самым сложным при переезде в Саудовскую Аравию?

— Вся моя жизнь — это сплошные сложности. Я покинул свой дом в 11 лет, чтобы жить в большом городе. Для меня это было легко. Я переехал с Мадейры в Лиссабон, из Лиссабона в Англию, из Англии в Испанию, потом в Италию, а затем обратно в Англию. Для меня переезд — это не проблема», — сказал Роналду на своём YouTube-канале во время беседы с Рио Фердинандом.

Напомним, 39-летний форвард выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».