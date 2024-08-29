Медведев ответил, когда ждать объявление решения «Зенита» по Соболеву

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев ответил, когда ждать объявление решения сине-бело-голубых по нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

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— Во сколько стоит ждать объявления решения по Соболеву?

— В сутках 24 часа, — приводит слова Медведева Sport24.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Александр Соболев близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. Футболист был отстранён от тренировок с основной командой в прошлом месяце на фоне слухов о переходе в «Зенит». «Спартак» после шести туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице.