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Сборная России объявила окончательный состав на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Сборная России объявила расширенный состав на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнётся 1 сентября. В рамках этого сбора команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

Сборная России объявила окончательный состав на матчи с Вьетнамом и Таиландом
© РИА Новости

Окончательный состав сборной России:

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак», Москва), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Никита Кривцов, («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва).

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнования.

Футбол
Тамерлан Мусаев
Артем Карпукас
Даниил Хлусевич
Данил Глебов
Константин Тюкавин
Илья Самошников
Никита Кривцов
Сергей Пиняев
Юрий Горшков
Лечи Садулаев
Алексей Батраков
Александр Сильянов
Данил Пруцев
Руслан Литвинов
Матвей Сафонов
Евгений Латышонок
Игорь Дивеев
Александр Солдатенков
Далер Кузяев
Андрей Лунев
Андрей Мостовой
Максим Осипенко
Дмитрий Баринов
Иван Обляков
Дмитрий Воробьев
Вячеслав Караваев
Данил Круговой
Валерий Карпин
ФИФА
СБОРНАЯ РОССИИ
Крылья Советов
Динамо
УЕФА
Зенит
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