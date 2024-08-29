В Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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В новом сезоне формат Лиги чемпионов поменялся. Традиционная групповая стадия была упразднена и заменена общим этапом. Все участники сыграют друг с другом по швейцарской системе, каждая команда проведет на первом этапе восемь матчей против разных соперников.

В частности, ПСЖ встретится с «Баварией» и «Манчестер Сити», а «Реал» сыграет с «Боруссией» и «Миланом». «Барселоне» предстоят матчи с «Аталантой» и «Монако», а соперниками «Црвены Звезды» стали «Интер» и «Бенфика».

Напрямую в плей-офф пройдут восемь лучших клубов, обладатели мест с 9-го по 24-е проведут стыковые матчи за право выйти в эту стадию, а остальные прекратят борьбу за титул. Российские команды не принимают участия в турнире из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).