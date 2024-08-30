Меняется не только ЛЧ. Вот какой теперь формат у Лиги Европы

Продолжаем привыкать к изменениям в еврокубках.

© Чемпионат.com

По итогам матчей четверга определились все участники основного турнира Лига Европы. Этот еврокубок, как и Лига чемпионов, поменял с нового сезона свой формат. Главная информация — в нашем материале.

Прежний групповой этап Лиги Европы заменён на общий (лиговый) этап, а количество его участников увеличено с 32 до 36 команд. Все эти клубы будут в одной таблице. Восемь сильнейших сразу получат путёвки в 1/8 финала. А вот командам, занявшим с 9-го по 24-е места, придётся проводить стыковые матчи. По сути, начинать плей-офф с 1/16 финала. Что касается 12 худших клубов лигового этапа, то для них евросезон завершится.

Важный момент: теперь нет обмена клубами между разными еврокубками, который раньше происходил после группового этапа. Это значит, что борьбу за трофей поведут только те команды, которые стартуют на лиговом этапе — никакие участники Лиги чемпионов весной не дополнят плей-офф Лиги Европы. Следовательно, и победитель ЛЕ не сможет защитить свой трофей, вылетев из ЛЧ, хотя обладатель кубка Лиги Европы по-прежнему будет зарабатывать путёвку в Лигу чемпионов на будущий сезон.

Из 36 участников лигового этапа только 13 могли гарантированно получить место в основном турнире — это победитель Лиги конференций прошлого сезона (если он не попадал автоматически в Лигу чемпионов благодаря выступлению в национальном первенстве), семь обладателей Кубка страны из семи ведущих лиг по рейтингу УЕФА и пять команд из топ-5, занявшие четвёртые места в своих чемпионатах. Остальные должны были пройти отбор. Кроме того, часть путёвок досталась клубам, выбывшим в квалификации Лиги чемпионов.

Теперь бывший групповой этап, превратившийся в лиговый, будет состоять не из шести туров, а из восьми. Каждая команда проведёт по четыре матча дома и на выезде. Соответственно, этот этап турнира затягивается и по срокам. Если прежде он завершался в декабре, то в предстоящем розыгрыше последние два тура пройдут в январе. Плей-офф же стартует стыковыми матчами, которые состоятся в феврале 2025-го. К слову, финал Лиги Европы примет в мае стадион «Сан-Мамес» в Бильбао.

Вот даты лигового этапа и плей-офф (встречи будут проходить, как правило, по четвергам, но есть игровой день и с матчами в среду):

тур 1: 25 и 26 сентября 2024 года;

тур 2: 3 октября 2024 года;

тур 3: 24 октября 2024 года;

тур 4: 7 ноября 2024 года;

тур 5: 28 ноября 2024 года;

тур 6: 12 декабря 2024 года;

тур 7: 23 января 2025 года;

тур 8: 30 января 2025 года;

стыки: 13 и 20 февраля 2025 года;

1/8 финала: 6 и 13 марта 2025 года;

1/4 финала: 10 и 17 апреля 2025 года;

1/2 финала: 1 и 8 мая 2025 года;

финал: 21 мая 2025 года.

На лиговом этапе каждая команда сыграет восемь матчей с разными соперниками. При жеребьёвке участники турнира будут разделены на четыре корзины в соответствии со своим положением в рейтинге УЕФА. Каждая команда встретится с двумя командами из каждой корзины (один матч дома, другой — на выезде). В случае равенства очков решающими при определении мест становятся следующие критерии:

1. Разница мячей

2. Забитые мячи

3. Голы на выезде

4. Победы

5. Победы на выезде

6. Очки, заработанные соперниками*

7. Разница забитых и пропущенных мячей соперников*

8. Голы, забитые соперниками*

9. Дисциплинарные баллы

10. Коэффициент клуба.

* речь обо всех восьми соперниках каждого клуба. Если две команды набрали одинаковое количество очков и равны по первым пяти пунктам, то смотрят результаты восьми соперников этих команд на общем этапе турнира. Выше окажется тот, у кого лучше выступили соперники.

На лиговом этапе клубы по-прежнему не будут встречаться с соперниками из своей ассоциации. Кроме того, может быть максимум две игры с представителями одной страны. Ожидается, что при новом формате станет меньше проходных матчей. Задача любой команды — финишировать как можно выше в общей группе. Ведь тогда и в плей-офф попадутся соперники попроще.

Вот состав корзин перед жеребьёвкой лигового этапа:

корзина 1: «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Порту» (Португалия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Айнтрахт» (Германия), «Лацио» (Италия), «Славия» (Чехия),

корзина 2: «Реал Сосьедад», «АЗ Алкмар», «Брага», «Олимпиакос», «Лион», ПАОК, «Фенербахче», «Маккаби» Тель-Авив, «Ференцварош»;

корзина 3: «Карабах», «Галатасарай», «Виктория Пльзень», «Будё-Глимт», «Юнион», «Динамо» Киев, «Лудогорец», «Мидтьюлланн», «Мальмё»;

корзина 4: «Атлетик», «Хоффенхайм», «Ницца», «Андерлехт», «Твенте», «Бешикташ», РФШ, «Стяуа», «Эльфсборг».