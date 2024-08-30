Семак не хотел видеть Соболева в «Зените»

Сергей Семак не хотел перехода Александра Соболева в «Зенит».

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Нападающий «Спартака» проходит медицинское обследование перед переходом в петербургский клуб. Сообщалось, что сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

Как пишет журналист Иван Карпов, главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хотел видеть форварда в команде. Утверждается, что тренеру игрока «навязало руководство».

Отмечается, что в частных беседах Семак утверждал, что Александр Соболев ему не нужен.