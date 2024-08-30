РФС договорился с УЕФА об удобном для болельщиков графике матчей КР

Российский футбольный союз (РФС) договорился с УЕФА об удобном для болельщиков времени старта матчей Фонбет Кубка России сезона-2024/2025. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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«Мы достигли договорённости с УЕФА: решающие матчи групповой стадии Кубка начнутся в более удобное для болельщиков время. Коллеги согласились с нашими аргументами», — приводит слова Митрофанова пресс-служба РФС.

Ранее заместитель генерального директора «Газпром-медиа холдинг» Тина Канделаки призвала РФС перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию при определении времени показа матчей Кубка России в связи с тем, что УЕФА отстранил российские команды от своих турниров. Отметим, что большинство матчей Кубка России проходят в рабочие дни, в связи с играми в еврокубках многие встречи начинаются не вечером, а днём.