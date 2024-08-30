КДК оштрафовал защитника «Зенита» за неспортивное поведение

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что КДК оштрафовал защитника «Зенита» Страхиню Эраковича на 50 тыс. рублей за неспортивное поведение по итогам матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком».

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«Эракович — неспортивное поведение. Он ударил рукой арку выхода команд. Штраф 50 тыс. для Эраковича», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Напомним, матч между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» состоялся 24 августа. Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Виталий Мешков. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 по московскому времени. Матч завершился вничью со счётом 0:0.