Соболев не стал в эфире произносить название «Спартака»

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Александр Соболев обратился к болельщикам санкт-петербургского клуба.

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«Обращаюсь к болельщикам «Зенита» и СКА, в принципе эти команды едины. Я понимаю, что у большинства из вас ко мне присутствует негатив, потому что все знают, из какой команды я пришёл. Я прошу дать шанс, которым я постараюсь воспользоваться, обещаю, что своим отношением к команде и городу все докажу», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в «Зенит» и «токсичное поведение» в команде (формулировка СМИ). Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе. Трудовое соглашение Александра с красно-белыми было рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.