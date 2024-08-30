Медведев ответил, сможет ли Соболев стать игроком статуса Дзюбы в «Зените»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможностях новичка команды Александра Соболева стать игроком статуса Артёма Дзюбы для санкт-петербургского клуба. Сегодня, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе Соболева из московского «Спартака».

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