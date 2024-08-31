«Лацио» и «Милан» сыграли вничью в матче 3-го тура Серии А

Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Милан». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра выступил Давиде Массе. Игра закончилась со счётом 2:2.

На восьмой минуте счёт в матче открыл защитник «Милана» Страхиня Павлович. На 62-й минуте забил игрок «Лацио» Валентин Кастельянос. На 66-й минуте сенегальский нападающий Булайе Диа вывел «Лацио» вперёд. На 72-й минуте забил форвард «Милана» Рафаэль Леау, установив окончательный счёт в матче — 2:2.

«Милан» заработал два очка за три матча и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. «Лацио» набрал четыре очка и расположился на восьмой строчке. На первом месте находится «Интер», у которого семь очков.