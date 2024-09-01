«Ему будет больно»: экс-игрок «Зенита» о переходе Соболева

Бывший форвард "Зенита" Фатих Текке признался, что не видит ничего критичного в переходе российского нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский клуб. Его слова приводит Sport24.

© Газета.Ru

"Все зависит от выступлений. Если Соболев ничего не покажет в "Зените", то ему как игроку будет больно от этого. Думаю, сейчас фанаты из Питера не будут его ненавидеть, потому что трансферы из "Спартака" в "Зенит" — частая вещь. Сегодня в футболе все возможно", - заявил он.

Официально о переходе Соболева из "Спартака" в "Зенит" было объявлено 30 августа.

Соболев был выведен из основы "Спартака" после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против "Оренбурга" (0:2). По данным СМИ, он сам заявил главному тренеру Деяну Станковичу, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле.

Форвард выступал за "Спартак" с 2020 года. В общей сложности он провел за команду 139 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 32 результативные передачи. Его контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне чемпионата России Соболев провел 27 матчей, забив пять мячей.