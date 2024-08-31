«Лион» совершил камбэк и обыграл «Страсбург» в сверхрезультативном матче Лиги 1

Завершился матч 3-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «Лион» и «Страсбург». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Леонар. Матч закончился победой хозяев со счётом 4:3.

На третьей минуте счёт во встрече открыл полузащитник гостей Себастьян Нанаси. На 45+2-й минуте хавбек «Лиона» Корентин Толиссо восстановил равновесие. На 48-й минуте полузащитник Андрей Сантос вновь вывел «Страсбург» вперёд. На 58-й минуте Эмануэль Эмега укрепил преимущество гостей. На 61-й минуте полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найл отыграл один гол. На 64-й минуте хавбек «Лиона» Гифт Орбан сравнял счёт во встрече. На 72-й минуте Орбан вывел свою команду вперёд.

После трёх матчей Лиги 1 «Лион» набрал три очка и занимает 11-е место. «Страсбург» заработал четыре очка и располагается на седьмой строчке.