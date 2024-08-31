«Зенит» разгромил «Пари НН»

Петербургский «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Дубль в этой встрече оформил аргентинский новичок «Зенита» Лусиано Гонду — он забил на 30-й и 56-й минутах. Третий мяч в этом матче забил бразилец Вендел на 69-й минуте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе, «Зенит» вернулся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе петербуржцев 17 очков после семи стартовых встреч. На втором месте идет московский «Локомотив» с 15 баллами, но свой матч текущего тура они проведут 1 сентября против «Краснодара». Третьим идет ЦСКА, обыгравший «Химки» со счетом 2:0. У армейцев 13 очков. «Пари НН» имеет шесть очков после семи игр и занимает десятое место.

В следующей встрече в РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с московским ЦСКА. Встреча состоится 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.