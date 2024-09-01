"Краснодар" на выезде разгромил "Локомотив" в матче РПЛ

Футболисты "Краснодара" в гостях со счетом 3:0 обыграли московский "Локомотив" в матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".

В составе победителей голы забили Виктор Са (5-я минута), Эдуард Сперцян (45+3, с пенальти) и Джон Кордоба (64). На 87-й минуте Кордоба был удален с поля за вторую желтую карточку.

"Краснодар" продлил свою победную серию в РПЛ, команда не потерпела ни одного поражения, одержав четыре победы и трижды сыграв вничью. "Локомотив" прервал свою серию из четырех побед в чемпионате.

"Краснодар" благодаря победе поднялся на второе место, команда набрала 15 очков. "Локомотив" - третий, подопечные Михаила Галактионова также набрали 15 очков, но уступают "Краснодару" по дополнительным показателям. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, "Краснодар" 14 сентября примет "Ростов", "Локомотив" в этот же день на выезде встретится с "Оренбургом".