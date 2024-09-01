Адиев покинул пост главного тренера «Ахмата»

Магомед Адиев покинул пост главного тренера грозненского «Ахмата». Об этом специалист сообщил «Матч ТВ».

По словам тренера, это произошло после матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Акрона» (0:0). «Решение совместное. Желаю клубу успехов в дальнейшем», — добавил Адиев.

Адиев возглавил «Ахмат» 5 апреля. До конца мая он совмещал посты в клубе и сборной Казахстана, а затем покинул национальную команду.

«Ахмат» в нынешнем сезоне не одержал ни одной победы. Команда с пятью очками находится на 15-м месте в турнирной таблице.