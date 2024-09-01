В "Атланте" заявили, что Миранчук быстрее адаптируется в клубе из-за невызова в сборную

Российский полузащитник Алексей Миранчук сможет лучше адаптироваться в американском футбольном клубе "Атланта" благодаря пропуску матчей сборной России в сентябре. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе "Атланты".

Миранчук не попал в состав сборной России на матчи с командами Вьетнама и Таиланда, которые пройдут во вьетнамском Ханое 5 и 7 сентября соответственно.

"Алексей останется в "Атланте" в сентябрьскую паузу на матчи сборных. Он сможет лучше привыкнуть и адаптироваться в клубе", - говорится в сообщении.

28-летний Миранчук подписал контракт с "Атлантой" до 2027 года, о переходе клуб объявил 30 июля. До этого футболист выступал за итальянскую "Аталанту", с которой в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы. Ранее Миранчук также защищал цвета московского "Локомотива", выиграв с ним чемпионат России (2018) и кубок страны (2015, 2017, 2019).