Metaratings: "Спартак" согласовал условия контракта с португальским защитником

По информации СМИ, московский "Спартак" согласовал условия личного контракта с левым защитником португальского клуба "Витория Гимарайнш" Рикарду Мангашем.

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Сообщается, что клубы продолжают вести друг с другом переговоры на предмет согласования суммы компенсации за переход левого защитника. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего португальца в 4 млн евро (за последний год она возросла на 2,5 млн евро). Срок его действующего соглашения с клубом истекает 30 июня 2026 года.

"Витория Гимарайнш" выкупила Рикарду Мангаша в июле 2023 года у другого португальского клуба "Боавишта" за 900 тыс. евро. За это время футболист 38 раз появился на поле, 5 раз поразил ворота соперников, отметился 10 результативными передачами, получил 4 жёлтые карточки.