«Ювентус» и «Рома» поделили очки в матче 3-го тура Серии А

Сегодня, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура чемпионата Италии, в котором встречались туринский «Ювентус» и «Рома». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине. Матч завершился вничью — 0:0.

Футболисты так и не смогли открыть счёт в игре. В ходе матча арбитр показал четыре жёлтые карточки.

В параллельном матче встречались «Удинезе» и «Комо». Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 43-й минуте забил нападающий «Удинезе» Бреннер, обеспечив своей команде три очка.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала семь очков за три матча. «Рома» заработала два очка и находится на 16-м месте, а «Удинезе» с семью очками располагается на четвёртой строчке. «Комо» заработала одно очко и находится на 20-м месте. Турнирную таблицу Серии А возглавляет миланский «Интер», у которого семь очков.