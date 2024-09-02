Мбаппе поделился эмоциями от первого дубля за «Реал»

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился эмоциями от первого оформленного дубля за команду и заявил о том, что команде нужно становиться более уверенной. Его слова приводит Marca.

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«Чувствую себя отлично, говорю об этом все время после перехода. Я счастлив, люди окружили меня заботой, чувствовал это и тогда, когда не забивал. Для кого-то три игры — это мало, но не для меня. Но люди в клубе и фанаты были рядом, они вселили в меня уверенность, чтобы я отдавал все силы ради этого клуба и этой эмблемы», — заявил форвард.

1 сентября «Реал» со счетом 2:0 обыграл «Бетис», оба гола в матче оформил Мбаппе. Для него это первые забитые мячи в чемпионате Испании, до этого он не мог отличиться на протяжении трех туров.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав мадридского клуба в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года. Форвард впервые выиграл еврокубковый турнир.

В составе «Реала» Мбаппе уже стал победителем Суперкубка УЕФА. «Реал» обыграл в Суперкубке итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0. Мбаппе, который дебютировал за клуб, забил второй мяч своей команды. Он отличился на 68-й минуте поединка, ему ассистировал Джуд Беллингем.