Дуглас Сантос установил абсолютный рекорд среди защитников «Зенита»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос в матче с «Пари НН» отдал свой 30-й голевой пас в составе петербургской команды, став первым защитником в её истории, покорившим эту значительную статистическую высоту.

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20 из этих передач он отдал в чемпионате России, установив ещё один клубный рекорд для защитников.

Прежде рекордсменом по этому показателю почти 10 лет (с мая 2015 года) являлся другой левый защитник, Доменико Кришито, на счету которого голевых передач в чемпионате России набралось 19.