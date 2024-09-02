Генеральный директор «Динамо»: пишем в ЭСК РФС , чтобы понимать, как играть

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «Матч ТВ» рассказал, для чего клуб обращается в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС), отметив, что орган должен беспристрастно подходить к оценке спорных эпизодов в работе арбитров.

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Ранее генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил «Матч ТВ», что ЭСК РФС полностью себя дискредитировала, поэтому необходимо создать общественный совет при президенте РФС. Председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев в свою очередь не уверен, что создание общественно‑судейского совета может принести значимую пользу российскому футболу.

— Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что они пишут запросы в ЭСК «ради смеха». Вы как воспринимаете трактовки этого органа, публикуемые после каждого тура?

— Мы пишем для того, чтобы понимать: как нашим футболистам играть. Но не понимаем. «Ситуация пограничная», «интенсивность средняя» — что значат эти формулировки? Ничего не понятно. Или формулировка «нападающий был в неустойчивом положении» — но арбитр все равно ошибся. А почему тогда он ошибся?

Объясните нам, пожалуйста. Что надо делать защитникам, чтобы пенальти не был назначен? Как должен упасть нападающий, чтобы пенальти был назначен?

— Будут ли клубы настаивать на раскрытии информации, как голосовали члены ЭСК по тому или иному эпизоду?

— Принципиальный момент — независимость ЭСК. Это судейский орган при высшем руководителе РФС — президенте футбольной федерации, и этот орган должен подходить к вопросу беспристрастно, а не заниматься защитой имиджа судей или представителей судейского департамента. Именно на это должно быть направлено формирование состава ЭСК. А кто как голосовал — это их внутренний регламент.

— ЭСК на сегодняшний день — независимый орган в российском футболе?

— Хотелось бы, чтобы так было. Но мы этого не знаем.

— Готовы ли вы выразить недоверие Милораду Мажичу, если это пойдет на пользу нашему футболу?

— В прошлом сезоне я много раз говорил, что судейство стало лучше, чем в позапрошлом сезоне. Сейчас прошло только полтора месяца нового сезона. Рано делать выводы. Тем более, что у нас назначена встреча с Мажичем.

Видимо, нам как‑то объяснят изменения в трактовках и непоследовательность, которая есть, по нашему мнению. Может быть, это и вовсе последовательность — просто мы чего‑то не видим и не знаем. Мы хотим, чтобы наш футбол становился лучше, а судейство — более объективным и предсказуемым. Чтобы мы все двигались в одном направлении, — сказал Пивоваров «Матч ТВ».